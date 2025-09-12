В Орле попросили приостановить торги на поставку сжиженного газа

Сразу две жалобы поступили в Орловское УФАС России.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области поступили жалобы от двух индивидуальных предпринимателей, которые просят о разбирательстве и приостановке торгов на поставку сжиженного углеводородного газа (СУГ). Как следует из жалоб, заказчиком выступает «Автотранспортное предприятие». Оно объявило о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Победитель аукциона получит контракт на поставку СУГ путем заправки автотранспорта заказчика на АГЗС в Орле, Ливнах, Мценске и в Кромском районе, в круглосуточном режиме. «На АГЗС производится выдача чеков терминала, с указанием номенклатуры и количества отпущенного топлива», – следует из конкурсной документации. Обязательным условием является возможность заправки на автозаправочных станциях поставщика в пределах города Орла и Орловской области.

Установлено и минимальное количество единиц требуемого оборудования: не менее двух АГЗС на территории города Орла и не менее чем по одной АГЗС в Ливнах, Мценске и Кромском районе. Предприниматели считают, что организатор аукциона неправомерно объединил в одну закупку поставку СУГ через несколько АГЗС, расположенных в отдаленных друг от друга населенных пунктах.

«Не все участники рынка имеют АГЗС в нужном количестве в указанных местах, – указано, например, в одной из жалоб. – Местом расположения АГЗС являются отдельные объекты административно-территориального деления, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Данное требование приводит к необоснованному ограничению количества участников закупки».

По мнению бизнесменов, объединение в одну закупку поставку СУГ через несколько АГЗС на столь значительном удалении ограничивает круг участников, исключая из конкуренции тех, кто готов выполнить поставку СУГ через АГЗС только на одном из объектов. Они пишут, что в закупке не смогут принять участие компании, у которых нет ресурсов для охвата нескольких территорий. Включение в одну закупку поставку СУГ через несколько АГЗС фактически обязывает участников иметь значительные ресурсы для исполнения контракта. Обращают они внимание и на то, что участниками закупки могут выступать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

То есть речь идет о мелких компаниях. Сложно себе представить, чтобы у мелкой компании имелось как минимум пять АГЗС в четырех разных городах. Предприниматели считают, что условиями закупки создаются неравные условия для участников, которые «препятствуют честному соперничеству, а также предоставляют необоснованные преимущества отдельным поставщикам». Заявители просят приостановить закупку до рассмотрения их жалоб по существу и обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством. Антимонопольная служба уже изучает доводы предпринимателей и условия закупки.

