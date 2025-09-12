В Орле рассказали, когда коллектор не имеет права звонить должнику

Правила «взыскания долгов» разъяснила служба судебных приставов.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области напомнило местным жителям основные правила, которым обязаны следовать коллекторы. Прежде всего, коллектор не вправе напоминать о долге более одного раза в сутки, причем запрещено беспокоить должника по ночам – напоминать о долге можно только в период с 8:00 до 22:00. Более того, коллектор не должен беспокоить должника напоминаниями чаще двух раз в течение одной недели.

«Коллекторам категорически запрещается применять физическое воздействие против должников, угрожать, распространять негативные высказывания в Интернете, отправлять скрытые номера телефонов или звонки с неизвестных устройств, – говорят в пресс-службе регионального УФССП. – При общении с должником коллектор обязан назвать себя и обозначить организацию, которую представляет. Сотрудники коллекторских фирм не вправе посещать рабочее место гражданина-должника, взаимодействовать с членами семьи или коллегами заемщика, размещать информацию о задолженности на просторах соцсетей».

Приставы также напомнили орловцам о том, что те могут жаловаться на чересчур назойливых и агрессивных сборщиков долгов. Но факт неправомерных действий надо зафиксировать. Сделать это можно любыми доступными средствами, например, записать разговор на диктофон или видеокамеру, сделать скриншоты смс-сообщений и звонков, сохранить доказательства угроз и других нарушений.

«Далее необходимо направить сообщение в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области, приложив к заявлению документы и материалы, удостоверяющие наличие вашей задолженности, полное название коллекторской фирмы, а также персональные данные тех сотрудников, которые контактировали с вами. Обращение возможно двумя способами: путем подачи письменного заявления лично либо через интернет-приемную официального сайта ведомства. В случае установления нарушения закона, виновные лица понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством», – сообщила врио главного специалиста-эксперта по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области Наталья Мостовая.

Ранее Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу сообщило, что количество претензий жителей региона к микрофинансовым организациям сократилось на 17 процентов. Орловцы стали реже обращаться в Банк России, чтобы прояснить вопросы предоставления займов микрофинансовыми организациями. Напомним, что микрофинансирование позволяет гражданам и малому бизнесу быстро получать небольшие займы на короткие сроки. Получить их проще, чем кредит в банке, однако ставки по ним, как правило, заметно выше.

«Чтобы микрозаймы помогали людям в разных жизненных ситуациях, а не ухудшали их финансовое положение, существует ряд ограничений. Например, микрозаем нельзя взять под залог жилья, а ежедневная процентная ставка не может превышать 0,8 процента. Кроме этого, МФО должны предупреждать заемщика о риске не справиться с платежами по займу, если на погашение долга у человека будет уходить больше 50 процента его дохода», – отметил Игорь Злобин, заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области.

ИА «Орелград»