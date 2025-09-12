В Орле у школы не нашлось денег на питание, а у библиотеки – на охрану

Поставщики и подрядчики продолжают выбивать средства за свои контракты.

Региональный арбитраж рассмотрел очередные дела, в рамках которых коммерсанты требовали взыскать в их пользу бюджетные средства за исполнение муниципальных контрактов. В обоих случаях причиной неоплаты контрактов было названо недофинансирование бюджетных учреждений из казны города Орла. И оба раза арбитраж отверг эти доводы, напомнив, что дефицит средств в городском бюджете не является обстоятельством непреодолимой силы, из-за которого можно было бы контракты не оплачивать.

Так, в первом случае компания «Союз Продторг» предъявила иск муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 86 города Орла». Как следует из материалов дела, в декабре 2023 года стороны заключили контракт на поставку продуктов питания. В частности, поставщик должен был снабжать детский сад молоком. Цена контракта составляла 603 тысячи рублей. Поставщик своевременно и в полном объеме доставлял молоко в детсад в течение полугода.

Однако оплата за поставки была произведена лишь частично. Детсад не сумел внести всю плату даже после того, как поставщик предъявил ему претензию, постаравшись решить спор в порядке досудебного урегулирования. На момент рассмотрения дела в суде сумма долга детсада перед поставщиком составляла 283,5 тысячи рублей. Арбитраж исковые требования удовлетворил и обязал детсад выплатить указанную сумму истцу.

Во втором случае частная охранная организация «Щит-Гарант» подала иск к муниципальному казенному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система города Орла». Было установлено, что в феврале 2024 года стороны заключили контракт на оказание охранных услуг сроком с 1 марта по 30 апреля 2024 года. Цена контракта составляла 199 998 рублей. Охрана свою работу выполнила, но денег за нее не получила до сих пор. Суд удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить охранной организации всю заявленную в иске сумму.

ИА “Орелград”