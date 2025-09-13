Бывшему директору завода смягчили наказание за мошенничество

Суд посчитал, что топ-менеджер нанес предприятию ущерб на 16 миллионов рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу Сергея Анискина, теперь уже бывшего директора Плещеевского крахмального завода. В июне этого года он был признан виновным в совершении крупного мошенничества. Как установил тогда Малоархангельский районный суд, в период с августа 2017 года по октябрь 2020 года Анискин, занимавший должность генерального директора предприятия, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств на общую сумму 16,23 миллиона рублей, принадлежащих заводу. Тем самым он причинил предприятию ущерб в особо крупном размере.

Как сообщала пресс-служба Малоархангельского районного суда, выгоду для себя топ-менеджер извлекал «посредством получения из кассы наличных денег для расчетов за приобретение под видом технологического перевооружения выбывшего из эксплуатации оборудования производства картофельного крахмала». Из приговора следует, что на территории завода, на улице, хранилось оборудование времен СССР. Оно было старым и непригодным для использования, его можно было разве что сдать только на металлолом.

Однако по документам оборудование приобреталось заводом якобы для использования его в работе. Кроме того, топ-менеджера признали виновным в приобретении сырья для завода, а именно картофеля и крахмала, по завышенным ценам, через фиктивного посредника, при наличии возможности прямых закупок и расчетов. В судебном заседании подсудимый отрицал свою вину. В апелляционной жалобе он также просил отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный вердикт.

Областная судебная коллегия по уголовным делам повторно изучила все доводы и доказательства и пришла к выводу, что суд первой инстанции действовал правильно. И правильно же решил, что исправление подсудимого без изоляции его от общества невозможно, назначив ему наказание в виде реального лишения свободы. Судом первой инстанции подсудимый был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Облсуд смягчил наказание, «скостив» срок на 1 месяц, то есть до 1 года 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”