Орловчанка отсудила у приставов убытки из-за недополученных процентов по вкладу

Средства были сняты со счета для погашения долга перед садоводством.

Женщина обратилась в Заводской районный суд с иском к УФССП по Орловской области о взыскании убытков, компенсации морального вреда. Она разместила денежные средства в размере более 1,8 млн рублей на вкладе под 14,5% годовых сроком на 91 день. По истечении срока рассчитывала получить проценты – около 66,7 тысячи рублей. Однако в планы вмешались приставы: со счета произвели списание 17 тысяч рублей в счет погашения долга перед СНТ «Флора» (было соответствующее дело и исполнительное производство). Банком из-за изменения суммы пересчитаны проценты по договору срочного вклада.

Орловчанка заявила, что не знала о возбуждении исполнительного производства, иначе приняла бы меры. Уведомление пришло лишь на «Госуслуги», но не было прочтено.

Суд пришел к выводу, что истцу причинены убытки из-за неполученных процентов по вкладу. Решено взыскать с ФССП России за счет казны Российской Федерации 70,59 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 руб. Требования компенсации морального вреда в 30 000 руб не нашли поддержки.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”