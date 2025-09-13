Горе-угонщиков осудили в Орловской области

Угнать чужой автомобиль им удалось не сразу.

Новосильский районный суд рассмотрел материалы двух уголовных дел, возбужденных в отношении двоих местных жителей. Молодых людей обвиняли в покушении на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору и в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, то есть в угоне. Обвинения им были предъявлены по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, преступления были совершены в городе Новосиле. Один из подсудимых увидел во дворе многоквартирного дома автомобиль «Нива» и предложил приехавшему к нему в гости знакомому угнать машину, чтобы покататься на ней по городу. Гость ответил согласием, и подельники ночью вышли на дело. Действовать они пытались, как в криминальном кино, но опыта у них, видимо, не хватило.

«Один из них, согласно распределенной ему роли, открыл незапертую на ключ дверь автомобиля и остался наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения о появлении посторонних лиц, второй через открытую дверь проник в салон автомобиля и попробовал запустить двигатель сорванными с замка зажигания проводами. Попытка оказалась неудачной, в связи с чем злоумышленники оставили данный автомобиль», – сообщила пресс-служба суда.

Тогда подельники переключили свое внимание на другой автомобиль, припаркованный по соседству с «Нивой». В данном случае в салон один из них проник, открыв незапертую крышку багажника. Изнутри он открыл переднюю правую дверь и впустил своего «напарника». Угонщикам повезло, так как автовладелец оставил в салоне ключ от замка зажигания. Молодые люди без проблем завели двигатель и отправились кататься по городу. По пути они протаранили бордюр. Автомобиль получил механические повреждения, и угонщики бросили его недалеко от дома, откуда они его угнали.

«Подсудимые в судебном заседании признали свою вину в совершении инкриминируемых им деяний. Также их вина была подтверждена собранными по делу доказательствами, – информирует пресс-служба Новосильского районного суда. – Одному из осужденных суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Второй же на момент совершения преступлений имел непогашенную судимость и в его действиях имел место опасный рецидив, в связи с чем он не избежал реального лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима в течение 2 лет 6 месяцев. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»