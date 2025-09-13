Строительство жилья нарастят под Мценском

Развитие жилищного строительства простимулируют местные власти.

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства во Мценском районе Орловской области» утверждена в обновленной редакции. Соответствующее постановление издала администрация Мценского района. Целью программы является обеспечение местного населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Старт программа взяла в 2023 году, она предусматривает постепенное увеличение объемов жилищного строительства. За весь период реализации программы планируется ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 30 149 квадратных метров, всего должно быть построено 314 жилых домов. План на 2023 год составлял 59 домов общей площадью 5667 квадратных метров, на 2024 год – 50 домов площадью 5282 квадратных метров.

В 2025 году планируется ввести в строй уже 67 жилых домов площадью 6300 квадратных метров, в 2026 году – 68 домов площадью 6400 квадратных метров, в 2027 году – 70 домов площадью 6500 квадратных метров. Программа реализуется в один этап. Интересно, что на 2025 и 2026 годы бюджетной финансирование программы не запланировано, а на 2027 год оно предусмотрено в сумме 18,337 миллиона рублей. Средства поступят из районного бюджета, они будут направлены на строительство сетей газоснабжения в границах Подберезовского сельского поселения, в районе поселка Казанский.

«Основными задачами социально-экономического развития Мценского района в данной сфере являются: увеличение темпов жилищного строительства; повышение уровня и качества жизни населения; улучшение жилищных условий населения; постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон, – говорится в паспорте программы. – С 2018 по 2022 год в районе в эксплуатацию введено 29 268,25 квадратных метров жилья, или 347 жилых домов».

ИА “Орелград”