На Орловщине обновят надпись на братских могилах

Новые информационные таблички будут содержать QR-коды.

Областные власти обнародовали проекты информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального историко-культурного значения. В частности, новые обозначения появятся на двух памятниках в поселке городского типа Кромы: на братской могиле воинов, погибших в 1941-1943 годах, и на братской могиле мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками. Последняя находится в Кромах в районе автостанции.

Новые информационные таблички в соответствии с действующими требованиями законодательства об охране памятников будут снабжены QR-кодами – двумерными штрихкодами, состоящими из черно-белых квадратных модулей на белом фоне. QR-код можно прочитать с помощью камеры смартфона, планшета или специального сканера. Он хранит данные в виде серии пикселей на квадратной сетке. По такому коду можно будет узнать в сети информацию о каждом мемориальном объекте.

Например, братская могила мирных жителей связана с событиями начала Великой Отечественной войны. Немцы оккупировали Кромской район в октябре 1941 года. Они тут же ввели на оккупированной территории так называемый «новый порядок» и пригрозили местным жителям: за малейшее нарушение – расстрел. Увы, нашлись и предатели, и полицаи, которые активно доносили немцам на всех «инакомыслящих».

Немцы систематически расстреливали в Кромах советских военнопленных и коммунистов, на которых указывали полицаи. Среди жертв были и подростки. Для расстрелов немцы использовали два места: во дворе полиции и в Гапеевском саду. Здесь же тела расстрелянных закапывали. В 1971 году было найдено и раскопано одно из таких братских захоронений. В нем покоились останки 22 мирных жителей, которых расстреляли фашисты.

Останки этих людей были перенесены в район автостанции, где их перезахоронили с подобающими почестями. Захоронение мирных жителей представляет собой надмогильный холм, окруженный железобетонным бордюром. Мемориальная плита с именами захороненных людей закреплена на правой грани обелиска. По соседству, буквально в трех метрах, находится братская могила участников Гражданской войны, погибших при подавлении кулацко-эсеровского мятежа и в борьбе с деникинцами (всего в ней похоронены 23 большевика).

ИА «Орелград»