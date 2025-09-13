Орловец, предлагавший всем бороться, отправится в колонию

Поставлена точка в деле об избиении посетителя кафе.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда вынесла апелляционное определение по уголовному делу, которое в первой инстанции рассматривал Советский районный суд города Орла. Последний признал ранее несудимого местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни, повлекшего за собой психическое расстройство, совершенное из хулиганских побуждений).

Осужденный получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В судебном заседании фигурант вину в совершении преступления признал частично. А в апелляционной жалобе просил приговор отменить и переквалифицировать его действия на более мягкую статью. Это позволило бы ему избежать реального лишения свободы и получить наказание в виде, например, принудительных работ. По мнению осужденного, суд первой инстанции учел не все обстоятельства.

Однако областная судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора и оставила его в силе в изначальном виде. Как следует из материалов дела, инцидент произошел у входа в одно из городских кафе. Дело происходило в позднее время. Подсудимый вел себя довольно агрессивно. У входа в кафе стояло несколько человек, и хулиган начал к ним по очереди «цепляться». Он как бы вызывал желающих на бой.

Свидетели в суде рассказали, что мужчина предлагал всем с ним побороться, вел себя вызывающе. Один из очевидцев сделал ему замечание. В ответ на это хулиган набросился на него с кулаками. Сначала он нанес несколько ударов кулаками по лицу потерпевшего, не ожидавшего столь агрессивной реакции на свое замечание. А когда потерпевший упал на асфальт, подсудимый начал добивать его ударами ног по голове и туловищу.

Осужденный в апелляции изложил собственную версию. Согласно ей потерпевший первым нанес ему удар, при этом выражался в его адрес нецензурной бранью, «оскорблял словами, унижающими честь и достоинство по национальному признаку». Он уверял, что его действия стали лишь ответом на «противоправность и аморальность поведения потерпевшего». Однако облсуд установил, что хулиган сам проявил агрессию не только к потерпевшему, но и к другим окружающим. На видеозаписи с места происшествия, например, видно, что он «боролся с другими лицами», но, по мнению подсудимого, делал это «по обоюдному согласию».

ИА «Орелград»