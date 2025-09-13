В Орловской области при проверке путей обнаружены взрывные устройства 

13.9.2025 | 20:09 Важное, Новости, Происшествия

Погибли два человека, один получил ранения. 

Фото: ИА «Орелград»

Об инциденте вечером 13 сентября сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Взрывные устройства обнаружены при проверке железнодорожных путей. (Губернатор не уточняет, кто погиб – обходчики или специалисты, пытавшиеся обезвредить находки).  

На перегоне Малоархангельск – Глазуновка приостановлено движение. Задержаны поезда дальнего следования. Рассматривается вопрос доставки пассажиров автобусами. Людям оказывается помощь и содействие, заверил губернатор. 

По информации Андрея Клычкова, идет розыск причастных к совершению преступления. Губернатор призвал информировать при выявлении информации о противоправной деятельности УФСБ  8 (4862) 43-76-36, УМВД  8 (4862) 43-32-32. Или звонить на единый номер 112. 

