В Орловской области при проверке путей обнаружены взрывные устройства 

Погибли два человека, один получил ранения.

Об инциденте вечером 13 сентября сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Взрывные устройства обнаружены при проверке железнодорожных путей. (Губернатор не уточняет, кто погиб – обходчики или специалисты, пытавшиеся обезвредить находки).

На перегоне Малоархангельск – Глазуновка приостановлено движение. Задержаны поезда дальнего следования. Рассматривается вопрос доставки пассажиров автобусами. Людям оказывается помощь и содействие, заверил губернатор.

По информации Андрея Клычкова, идет розыск причастных к совершению преступления. Губернатор призвал информировать при выявлении информации о противоправной деятельности УФСБ 8 (4862) 43-76-36, УМВД 8 (4862) 43-32-32. Или звонить на единый номер 112.

ИА “Орелград”