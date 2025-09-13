Во Мценске заменят 11 остановок

Средства на обновление оборудования выделят из бюджета города.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска объявило тендер на замену автопавильонов в рамках содержания автомобильных дорог. Речь идет о замене остановочных комплексов. Начальная максимальная цена контракта установлена в объеме 6,6 миллиона рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета. Как следует из конкурсной документации, целью работ является восстановление эксплуатационного состояния автобусных павильонов. А основная задача состоит в демонтаже старых и установке новых автобусных павильонов.

Всего подрядчику предстоит демонтировать 11 действующих остановочных павильонов и установить на их месте такое же количество новых остановок. К последним предъявлены строгие требования. Так, каркас остановки должен быть выполнен из металлопрофиля с сечением, обеспечивающим соответствующую несущую способность. Остановка должна иметь деревянное покрытие из бруса с покрытием высоко стойкого лака, профнастил с полимерным покрытием. Дополнительно каждый павильон должен быть укомплектован мусорной урной, стойкой с дорожным знаком и вывеской с названием автобусной остановки.

Выполнить все работы подрядчик должен до 15 декабря текущего года. Он обязан дать гарантию качества выполненных работ и выполнять своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. На все применяемые в производстве работ материалы, изделия и конструкции должны иметься соответствующие сертификаты, декларации, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями, и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Тем временем администрация города Мценска в обновленной редакции утвердила паспорт муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Ее действие рассчитано на 2025-2027 годы. Изменения внесены в раздел о финансировании программы. В соответствии с ними финансовое обеспечение в целом составляет теперь 534,43 миллиона рублей. Из них 512,1 миллиона рублей город получит из областного бюджета, в том числе 132,1 миллиона рублей в 2025 году. Местный бюджет вложит в содержание и развитие дорог 22,33 миллиона рублей, или более 7 миллионов рублей ежегодно.

ИА «Орелград»