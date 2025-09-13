В результате подрыва на ж/д путях погибли сотрудники Росгвардии 

Семьям будет оказана помощь, сообщили в Управлении по Орловской области.

Сегодня, 13 сентября, при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. В результате подрыва двое сотрудников одного из подразделений Росгвардии получили травмы несовместимые с жизнью. Один ранен. В медицинском учреждении ему оказана необходимая помощь.

“Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка”, – прокомментировали в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Ранее об инциденте сообщил губернатор Андрей Клычков. Он написал в соцсетях о пострадавших без уточнения профессии и обстоятельств.

На перегоне Малоархангельск – Глазуновка заблокировано движение. Вынужденную остановку сделали поезда дальнего следования. Рассматривается возможность транспортировки пассажиров на автобусах. Глава региона заявил, что ситуация находится под контролем, проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий. Клычков попросил при выявлении информации о противоправной деятельности информировать УФСБ, полицию или звонить на номер 112.

ИА “Орелград”