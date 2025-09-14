В Орловской области появятся органы молодежного самоуправления

Соответствующее постановление издало правительство региона.

Губернатор Андрей Клычков в качестве председателя правительства региона утвердил «Положение об органах молодежного самоуправления при органах исполнительной власти специальной компетенции Орловской области». Документ принят в соответствии с Законом «О регулировании отдельных отношений в сфере молодежной политики на территории Орловской области». Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по внутренней политике Ирину Патронову.

Согласно постановлению правительства орган молодежного самоуправления является совещательным и консультативным органом, который работает на общественных началах. Его деятельность должна основываться на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Решения молодежи будут носить рекомендательный характер как для чиновников администрации региона, так и для чиновников городских, районных и окружных администраций.

Целями формирования таких органов на местах станут: содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию в формировании и осуществлении государственной молодежной политики в Орловской области; вовлечение молодежи в процесс социально-экономического развития Орловской области, создания целостной системы отбора, подготовки и приобщения социально активных молодых людей к управленческой деятельности, повышения их правовой и политической культуры.

Сам консультативный орган должен содействовать реализации государственной молодежной политики в Орловской области, в том числе пропагандировать в молодежной среде то, что делают для молодежи власти. Кроме того, молодые общественники вправе разрабатывать методические, информационные и другие материалы, «содействующие активизации деятельности молодежи Орловской области в общественной и социальной сферах».

Еще одной целью созданий таких структур заявлено получение общественниками знаний и практических навыков в области государственного управления, изучение проблем государственного управления в сфере деятельности органа исполнительной власти специальной компетенции, при котором создается орган молодежного самоуправления. Иными словами, для кого-то из членов такого органа работа на общественных началах при местной администрации может стать карьерным трамплином – не исключено, что бывшие общественники, повзрослев и набравшись опыта, переберутся на муниципальные должности и начнут получать за свою работу заработную плату.

Достаточно сказать, что органы молодежного самоуправления получили от губернатора право участвовать в разработке и предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов, взаимодействовать с органами исполнительной власти всех уровней, с молодежными и образовательными организациями. Напомним, что ранее Андрей Клычков утвердил положение об областном консультативном Совете молодежи. По сути, на местах появятся его муниципальные аналоги.

ИА «Орелград»