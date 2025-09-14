Облсуд рассмотрел дело орловца, проткнувшего женщине легкое

Уголовное дело рассматривалось в апелляционной инстанции.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции уголовное дело, фигурантом которого является местный житель. Ранее Заводской районный суд города Орла признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Кровавый инцидент произошел в одной из квартир на территории областного центра в октябре года.

По информации пресс-службы Заводского районного суда, в тот день подсудимый находился в квартире вместе со своей сожительницей. Мужчина был нетрезв. Между ним и женщиной произошла словесная перепалка «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Как установили следствие и суд, мужчина вел себя агрессивно, но и женщина в долгу не осталась. Она сыпала в адрес сожителя оскорблениями.

Он, пусть и на повышенных тонах, попросил ее прекратить высказывать в его адрес оскорбления. А когда она его просьбы проигнорировала, схватил кухонный нож и пырнул им свою любимую в область грудной клетки. Женщина получила проникающее колото-резанное ранение, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью. Экспертиза установила, что потерпевшая получила проникающее ранение легкого. Оно могло оказаться смертельным, но жизнь потерпевшей спасли медики.

В судебном заседании подсудимый виновность в совершении указанного преступления признал частично. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Областная судебная коллегия по уголовным делам, изучившая приговор и материалы дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для изменения вердикта. Небольшие уточняющие поправки были внесены только во вводную часть приговора, а назначенное ранее наказание оставлено без изменений.

ИА “Орелград”