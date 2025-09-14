В Ливнах «лишние» метры на кладбище теперь можно прикупить

Городские власти установили плату за увеличенные участки под родовые захоронения.

Глава города Ливны Сергей Трубицин утвердил размер платы за предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений, превышающего размер участка, предоставляемого бесплатно. Величина такой платы составляет 515 рублей 76 копеек за каждый дополнительный квадратный метр участка. Контроль за исполнением постановления Сергей Трубицин возложил на начальника городского отдела по закупкам и тарифам.

Из преамбулы постановления главы города следует, что принято оно в соответствии с решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 27 августа 2025 года. Как уже рассказывал «Орелград», на своей последней на данный момент сессии местные парламентарии в новой редакции утвердили «Положение об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест захоронения (погребения) на территории города Ливны».

Документа гласит, что в Ливнах места захоронений подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные и места захоронений погибших участников СВО, места захоронений невостребованных умерших и погибших. Размер бесплатно предоставляемых мест для одиночных захоронений, включая невостребованных умерших, составляет 2,5×1,5 метра (длина, ширина), площадь – 3,75 квадратных метра; для родственных захоронений – 2,5×3 метра, площадь – 7,5 квадратных метра; для почетного захоронения и захоронения погибших участников СВО на воинском участке общественного кладбища – 2,5×2 метра, площадь – 5 квадратных метров.

По новым правилам, размер семейного (родового) захоронения не должен превышать 15 квадратных метров (длина – 2,5 метра, ширина – 6 метров). Для создания семейного захоронения бесплатно предоставляется только участок земли размером 2,5×3 метра. Именно депутаты ранее установили, что за предоставление земли сверх площади бесплатно предоставляемого участка взимается плата. Вырученные от этого денежные средства будут перечисляться в бюджет города Ливны.

ИА «Орелград»