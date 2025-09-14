Во Мценске экс-заключенного отправили на исправительные работы

Мужчина поколотил свою соседку после освобождения из мест лишения свободы.

Решение по данному уголовному делу вынес Мценский районный суд. Представший перед ним гражданин ранее уже был судим. Так, в 2022 году он получил 1 год и 3 дня лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осудили его тогда за нанесение побоев и множество эпизодов, связанных с угрозами убийством или причинения тяжких телесных повреждений. Мужчина отбыл срок и летом 2023 года был освобожден из колонии-поселения.

Спустя год по приговору того же суда он вновь был признан виновным в нанесении побоев. На этот раз его приговорили к исправительным работам сроком на 1 год и 4 месяца с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Однако исправительные работы его не исправили, мужчина опять предстал перед тем же судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ).

Преступление он совершил в феврале 2025 года. В тот день подсудимый пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он находился в общежитии, где проживает. Около 15 часов дня подсудимый на общей кухне спровоцировал конфликт со своей соседкой. Обоюдная словесная ссора быстро дошла до рукоприкладства. Нетрезвый мужчина сначала сильно ударил соседку рукой по голове, а затем ногой ударил ее еще и по колену.

Согласно заключению медицинской судебной экспертизы, травмы не повлекли за собой причинение заметного вреда здоровью потерпевшей, но причинили ей сильную физическую боль. Соседка мириться с обидчиком не стала и подала на него заявление в полицию. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, но пояснил, что он плохо помнит причину конфликта и то, что совершил.

Потерпевшая же рассказала, что в тот день они вместе с еще одной соседкой спокойно обедали на общей кухне, когда туда ворвался пьяный сосед. Выглядел он неопрятно, вел себя неадекватно. По словам потерпевшей, мужчина требовал, чтобы «они не писали на него заявления за его неадекватное поведение». Женщины отказались с ним общаться, и тогда бывший зек «начал бить себя в область бедер и сжимать кулаки, будто злился и пытался вызвать женщин на драку». Суд оценил действия подсудимого и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства.

ИА «Орелград»