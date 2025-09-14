Орловчанка по суду потребовала «колхозную долю»

Женщина была уверена в том, что земля ей положена по наследству.

Любопытное гражданское дело об установлении факта принятия наследства и признании права собственности на наследуемое имущество рассмотрел Малоархангельский районный суд Орловской области. Иск к администрации Дубовицкого сельского поселения подала гражданка, мама которой в советское еще время жила и работала на этой земле. В иске женщина пояснила, что после смерти матери она приняла наследство и забрала принадлежавшие ей вещи. В суде же она, ссылаясь на нормы законодательства, просила признать за ней право собственности на земельную долю.

По ее мнению, эта доля принадлежала ее матери, которая работала в местном колхозе до 1993 года. И теперь доля должна перейти по наследству дочери бывшей колхозницы, поскольку она фактически приняла наследство после смерти своей матери. Изучив доводы сторон и представленные доказательства, оценив их в совокупности, суд отказал в удовлетворении исковых требований. В своем решении он указал, что «документов, подтверждающих принадлежность наследодателю спорной земельной доли, истцом представлено не было, судом не добыто».

«При вынесении решения суд указал, что наличие трудовой деятельности матери истца в колхозе до 1993 года не является безусловным основанием для признания за ней права собственности на земельную долю после реорганизации колхоза, – пояснила пресс-служба Малоархангельского районного суда. – А также учел, что наследодатель не предпринимала никаких действий по оформлению и распоряжению земельной долей, если бы она ей принадлежала. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд вышестоящей инстанции».

Тем временем Орловский районный суд рассмотрел дело о выделе в натуре доли из жилого дома и земельного участка и прекращении права общей долевой собственности. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина обратился с иском к бывшей супруге. По его ходатайству была назначена строительно-техническая и землеустроительная экспертиза. С выводами экспертного заключения не согласились обе стороны. Определением суда по делу была назначена процедура судебного примирения. И она принесла результат: стороны при содействии судебного примирителя заключили мировое соглашение по делу, подтвердив, что каких-либо иных претензий друг к другу не имеют.

«Указанный пример из судебной практики лишний раз доказывает важную эффективность института судебного примирения при разрешении гражданско-правовых споров, когда возможное решение по делу не устроило обе стороны, тогда как с помощью судебного примирителя могут быть достигнуты взаимовыгодные для сторон условия», – подчеркнули в пресс-службе Орловского районного суда.

ИА “Орелград”