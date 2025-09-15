91 процент голосов получили единороссы на участке в «психушке»

В Орле продолжают подводить итоги выборов в горсовет.

В Орле продолжается подсчет голосов, отданных избирателями областного центра на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов в воскресенье, 14 сентября, по окончании работы избирательных участков. Разыгрывались мандаты среди кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, мандаты по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу.

По предварительным данным, «Единая Россия» на выборах в горсовет по единому избирательному округу набрала 39,25 процента голосов, блок «Справедливая Россия — За правду» – 18,63 процента, КПРФ – 17,29 процента, ЛДПР – 8,6 процента, партия «Новые люди» – 7,57 процента, Партия пенсионеров – 5,24 процента. Информацию в разрезе избирательных участков можно найти на сайте Избирательной комиссии Орловской области. Интерес, например, вызывают результаты голосования на участке № 740, который работал на базе Федерального казенного учреждения «Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением».

Напомним, расположена эта психбольница в Орле на улице Ростовской (одномандатный избирательный округ №9). В ней принудительно, по решению суда, лечат психически больных граждан, совершивших общественно опасные деяния, то есть преступления, и представляющих по своему психическому состоянию и характеру содеянного особую социальную опасность. По данным облизбиркома, здесь было признано действительными 539 бюллетеней.

Победу по единому избирательному округу на этом участке одержала «Единая Россия», набравшая 90,98 процента голосов. Далее на этом же участке следуют: КПРФ – 3,87 процента голосов, ЛДПР – 2,03 процента голосов, партия «Новые люди» – 1,1 процента голосов, блок «Справедливая Россия – За правду» – 0,74 процента голосов, Партия пенсионеров – 0,55 процента голосов. Явка на выборах в городской совет депутатов Орла седьмого созыва составила по итогам трех дней голосования 30,95 процента.

ИА “Орелград”