На Орловщине двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с мототранспортом

15.9.2025 | 11:20 Новости, Происшествия

Об этом рассказали в ГАИ Орловской области.

Фото: ГАИ Орловской области

Обе аварии произошли накануне.

Первая случилась в 17:35 в областном центре. Юноша 2009-го года рождения ехал на питбайке Rockot по улице Трудовых резервов. В районе дома №36 он налетел на бордюрный камень.

Водитель получил телесные повреждения. Его доставили в НКМЦ имени Круглой. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Также в 20 часов 50 минут случилась авария в Новосиле. Здесь тоже молодой, но уже совершеннолетний водитель (2004 года рождения) сбил девочку 2011-го года рождения. ДТП произошло на улице Коммунаров у дома №11. Парень передвигался на мопеде Orion Griphon.

В результате аварии пострадали и пешеход, и водитель. Обоих госпитализировали.

