Строительство школы на улице Зеленина вновь обсудили в облсовете

Информацию парламентариям озвучили сотрудники КСП.

Итоги завершенных контрольных мероприятий были рассмотрены на 58-ом заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщила Контрольно-счетная палата Орловской области, пять из двенадцати вопросов комитета были посвящены итогам завершенных проверок. В центре внимания депутатского корпуса оказались результаты аудита бюджетных расходов, выделенных на реализацию региональной целевой программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» и на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В очередной раз депутатам доложили и о проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина в городе Орле. Школа была сдана в эксплуатацию еще год назад, но связанные с ней скандалы не утихают до сих пор. Строительство финансировалось в рамках национального проекта «Образование». По результатам контрольного мероприятия было установлено, что подрядчик при исполнении муниципального контракта не выполнил работы на сумму 2,548 миллиона рублей.

Часть работ на общую сумму 30,479 миллиона рублей была выполнена с отступлением от требований строительных норм и правил, положений проектно-сметной документации. По мнению КСП, из-за некачественно выполненных подрядчиком работ на момент проверки надлежащим образом не функционировали пожарно-охранная и тревожная сигнализации, системы видеонаблюдения и дымоудаления, сети интернета и IP-телефонии, измерительный комплекс учета газа, сети водоснабжения и водоотведения.

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком были изменены существенные условия контрактов на сумму 23,267 миллиона рублей, а именно осуществлена замена товаров без обоснования, что характеристики новых товаров являются улучшенными. Нарушением было сочтено и то, что в школу поставили оборудование, произведенное в недружественных России странах, на общую сумму 14,116 миллиона рублей.

Тем временем председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям законодательства в сфере реализации приоритетных национальных проектов. Оно прошло на базе прокуратуры Орловской области под председательством прокурора региона Алексея Тимошина.

Участники обсудили проблемы при реализации мероприятий национальных проектов на строительство школ на 1225 мест в Орловском муниципальном округе и Северном районе города Орла, физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле и капитальный ремонт поликлиники Мценской ЦРБ. Несмотря на контроль, проблемы на указанных объектах остаются. Территориальным прокурорам поручено взять на особый контроль завершение строительства всех объектов, продолжить практику еженедельных выездов, отслеживать динамику работ, расходование бюджетных средств и принимать исчерпывающие меры реагирования».

«Руководители подрядных организаций предупреждены о недопустимости срыва строительства объектов и возможной уголовно-правовой оценке их деятельности, профильного департамента и заказчик – о недопустимости перечисления подрядчикам денежных средств до предъявления ими актов выполненных работ в рамках ранее предоставленных авансовых платежей», – сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”