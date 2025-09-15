«Единая Россия» подготовила 60 тыс. наблюдателей за выборами

Предварительные результаты ЕДГ-2025 говорят об укреплении позиций партии

«Единая Россия» подготовила 60 тысяч общественных наблюдателей, которые обеспечивали контроль за легитимностью выборов в Единый день голосования. Также партия организовала работу федерального и региональных ситуационных центров по наблюдению за выборами по всей стране. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, комментируя предварительные результаты ЕДГ-2025.

По его словам, за три дня центры получили не так много сигналов о возможных нарушениях. Почти все они носили технический характер. Отвечая на вопрос о фейках и вбросах по поводу выборов, Владимир Якушев отметил, что глобальных прецедентов зафиксировано не было. В Общественной палате России также заявили, что за три дня наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на результаты ЕДГ.

В Единый день голосования 12-14 сентября выборы прошли в 81 регионе. Кандидаты «Единой России» получили наибольшее число голосов на всех трех уровнях избирательных кампаний. В том числе Владимир Якушев отметил позитивные результаты в электорально сложных регионах.

– В Челябинской области Единая Россия впервые за всю историю набрала более 50% по списку, – подчеркнул он. – Что касается Курганской области точно такой же результат, квалифицированное большинство и более 50% поддержка партии. То же самое в Костромской области. Тамбов, хорошие результаты в Костроме, Ижевске и Иваново. Если в целом говорить, то по итогам ЕДГ в административных центрах мы получили неплохой результат.

Председатель партии Дмитрий Медведев также высоко оценил итоги выборов для «Единой России». Он отметил, что кандидаты выступили достойно, а количество выявленных нарушений носит минимальный характер.

– То, что мы сейчас имеем такие результаты, – это результат той большой работы, которую ведете все вы, результат доверия Главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, тому курсу, который проводит «Единая Россия». Вот это нам нужно обязательно сохранить на будущее, – обратился председатель партии к региональным отделениям ЕР.

ИА “Орелград”