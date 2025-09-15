В Орле начали демонтировать пристройку к «Славутичу»

15.9.2025 | 16:27 Новости, Общество, Экономика

Кафе «Верные друзья» разбирают.

Фото: oreltimes.ru

Это касается фасада пристройки. Также от оборудования и мебели практически полностью освободили внутреннее пространство, сообщает «Орёлтаймс».

«Сроков завершения демонтажа работники назвать не смогли», – уточняет издание. Также сообщается, что люди, которые непосредственно занимались выполнением данной задачи, утверждают, что их наняло ООО «Славутич».

Напомним, демонтажу предшествовал судебный спор между компанией и горадминистрацией. Однако в итоге решение вынесли в пользу мэрии (и в пользу сноса постройки).

ИА «Орелград»


