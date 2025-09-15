Во Мценске наградили участников СВО

Орден Мужества погибшего защитника Отечества передали его жене и сыну.

Такой наградой посмертно отметили Максима Брыкина.

Кроме того, наград удостоились Артём Составкин и Александр Бутаков. Об этом пишет газета “Мценский край”.

Составкина отметили медалью Суворова. Бутаков получил медаль “За отвагу”. Оба орловца служили в зоне СВО по контракту, затем получили ранения и по этой причине были уволены из вооружённых сил.

“Мы благодарны нашим военнослужащим, которые ценой своего здоровья, а подчас и жизни, защищают нашу Родину, мирное небо над нашими головами. Низкий вам поклон… Ваши подвиги, как и ваши имена, навсегда останутся в истории. Вы – настоящие патриоты своей страны, герои своего времени”, – отметил военный комиссар города Мценска и Мценского района Валерий Зайцев.

ИА “Орелград”