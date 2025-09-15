Пиняева рассказала о жалобах и обращениях в дни выборов

Жители Орла обратили внимание на незаконную агитацию и нарушение избирательного законодательства.

Председатель облизбиркома Лилия Пиняева выступила с докладом на заседании правительства региона 15 сентября. Предыдущие три дня проходили выборы в Орловский городской Совет седьмого созыва. Зафиксировано 10 обращений.

«По семи – нарушение избирательного законодательства не установлено, – пояснила Лилия Пиняева. – По двум обращениям в территориальную избирательную комиссию Советского района города Орла, относительно незаконной агитации, в правоохранительные органы направлена информация о ее пресечении. По одному обращению решением участковой избирательной комиссии избирательного участка №33 установлено нарушение избирательного законодательства в действиях члена участковой избирательной комиссии при проведении голосования вне помещения для голосования, которое вместе с тем не привело к искажению действительной воли избирателей, голосовавших вне помещения для голосования».

На «горячую линию» избирательной комиссии Орловской области в дни голосования поступило 147 обращений. Из них 135 касались вопросов информационного обеспечения выборов. Поступило два заявления о голосовании вне помещения для голосования. Принято пять сообщений о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства. Два сообщения – о недостатках в деятельности избирательной комиссии. Дано три разъяснения избирательного законодательства.

«Недостатков в деятельности избирательных комиссий по результатам проверки установлено не было. Все поступившие обращения были отработаны», – подчеркнула Лилия Пиняева.

Напомним, явка избирателей составила 30,95%. Из 38 мандатов 24 получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». Восемь мест в Горсовете у объединения «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Три мандата забрала КПРФ. По одному месту получили кандидаты партии «Новые люди», ЛДПР, «Партия Пенсионеров». Всего было выдвинуто 377 претендентов на места в представительном органе.

