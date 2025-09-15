Стартовала горячая линия по преступлениям с использованием инфотехнологий

В прокуратуре ждут звонков, в том числе, по проблеме дистанционного мошенничества.

Прокуратура Орловской области объявила о старте новой горячей линии. Она посвящена преступлениям, которые совершаются с использованием информационных технологий. В том числе, это касается случаев хищения средств путём дистанционного мошенничества.

Мероприятие проводится по поручению прокурора области Алексея Тимошина. Она будет работать с сегодняшнего дня по 26-е сентября.

Информацию о противоправных действиях можно сообщить по телефонам:

8 (4862) 40-56-14 – Екатерина Кудрявцева, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области,

8 (4862) 40-56-02 – Елена Коробова, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области,

8 (4862) 43-63-89 или 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор в прокуратуре Орловской области.

Результаты работы горячей линии находятся на контроле ведомства.

ИА «Орелград»