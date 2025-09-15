Стартовала горячая линия по преступлениям с использованием инфотехнологий

15.9.2025 | 11:05 Закон и порядок, Криминал, Новости

В прокуратуре ждут звонков, в том числе, по проблеме дистанционного мошенничества.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Прокуратура Орловской области объявила о старте новой горячей линии. Она посвящена преступлениям, которые совершаются с использованием информационных технологий. В том числе, это касается случаев хищения средств путём дистанционного мошенничества.

Мероприятие проводится по поручению прокурора области Алексея Тимошина. Она будет работать с сегодняшнего дня по 26-е сентября.

Информацию о противоправных действиях можно сообщить по телефонам:

  • 8 (4862) 40-56-14 – Екатерина Кудрявцева, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области,
  • 8 (4862) 40-56-02 – Елена Коробова, старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области,
  • 8 (4862) 43-63-89 или 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор в прокуратуре Орловской области.

Результаты работы горячей линии находятся на контроле ведомства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования