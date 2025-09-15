Неизвестный культурный слой обнаружили в центре Орла

Он уже внесен в реестр как вновь выявленный памятник.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области включило в перечень выявленных памятников объект археологического наследия, обладающий историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии, а именно: «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. Московская, дом 39», XVIII-XIX вв. Его категория – объект культурного наследия федерального значения, вид объекта – памятник. Обнаружен он был в июле этого года. Теперь памятник получил статус и официальные границы.

Этим летом археологи из Липецкой области побывали в Орле и провели обследование здания и участка на улице Московской, 39. Дело в том, что здесь планируется реконструкция нежилого здания для последующего размещения в нем медицинского центра. Однако помещение находится в историческом центре города Орла, поэтому для разрешения на строительство потребовалось проведение археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы.

Археологи обследовали участок и здание визуально и заложили два разведочных шурфа. В результате они раскопали предметы XIX-XX веков, в том числе: железный гвоздь, дно зеленой бутылки с надписью, круговую белоглиняную керамику, печные изразцы, чернолощеную и мореную керамику. Особой ценности такие артефакты для науки не представляют. В то же время в результате археологического обследования были установлены границы выявленного археологического памятника, территория которого на настоящий момент плотно застроена.

Экспертам требовалось определить, будет ли при создании медцентра обеспечена сохранность недавно выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. Московская, дом 39». В итоге они разрешили реконструкцию здания, но в своем заключении отметили, что со строителями надо провести инструктаж. Если в процессе работ будет найдено что-то ценное для науки, работы надо незамедлительно остановить и сообщить о находке в региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия. Что касается проекта, то им предусматривается реконструкция нежилого здания для размещения частного медицинского центра, предназначенного для приема и обслуживания граждан.

В существующем здании планируется демонтировать ненужные перегородки, дверные проемы, декоративные и иные покрытия. Проект предполагает укрепление стен методом инъекции, строительство новых перегородок, обновление внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, электричества и др. Также проектом предусмотрена пристройка лестницы к юго-западному углу существующего здания. Комплекс работ по благоустройству включает в себя организацию рельефа, устройство проездов, тротуаров, стоянок с твердым покрытием, озеленение и освещение территории. Предусмотрена парковка для сотрудников, которая запроектирована с юго-восточного фасада.

ИА «Орелград»