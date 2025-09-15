Орловцам объяснили, ждать ли глобальных изменений на ЕГЭ-2026

Опубликованы проекты документов, определяющих структуру экзаменов.

В сети обсуждаются проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ГВЭ-11 2026 года. Найти их можно на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). Так, в разделе «ЕГЭ – Демоверсии, спецификации, кодификаторы» опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2026 года.

А в разделе ГВЭ/ГВЭ-11 опубликованы проекты материалов государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году. «ФИПИ приглашает к общественно-профессиональному обсуждению опубликованных материалов. Вопросы и предложения можно направлять на электронный адрес ФИПИ до 30 сентября 2025 года», – пояснили по этому поводу в Орловском региональном центре оценки качества образования.

В свою очередь Евгения Матвеева, – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, сообщила, что глобальных изменений в сдаче экзаменов в следующем году не будет. Судя по опубликованным ФИПИ проектам, ни структура, ни перечень заданий кардинально не изменятся, хотя совсем без поправок не обошлось. Например, задания теперь связаны с конкретными разделами школьной программы. Это означает, что в спецификациях будет указано, в каком классе изучается та или иная тема.

«В 2026 году будет ряд технических корректировок, – пояснила Евгения Матвеева. – В ЕГЭ по русскому языку изменены критерии проверки сочинений: расширено количество допустимых логических ошибок, а для работ определенного объема отменены отдельные правила оценивания. По литературе уточняются инструкции для экзаменаторов, добавлены пошаговые комментарии к критериям проверки развёрнутых ответов. В экзаменах по информатике появится ограничение по использованию форматов файлов. Это связано с переходом системы образования на отечественные программные решения».

Изменения коснутся как 9-х, так и 11-х классов, отмечает эксперт, при этом корректировки не затронут базовую структуру экзаменов. По сути, они носят вспомогательный характер и нужны для того, чтобы оценивание стало более понятным. Впрочем, в окончательном виде проекты контрольно-измерительных материалов будут утверждены после того, как специалисты ФИПИ изучат поступившие от учителей и методистов предложения и замечания.

ИА «Орелград»