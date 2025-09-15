Облсуд не восстановил доверие к главе сельского поселения

На досрочном прекращении полномочий настояла прокуратура Орловской области.
Как рассказали в ведомстве, причиной стала утрата доверия — в связи с конфликтом интересов.
Нарушения допустила глава Крутовского сельского поселения Антонина Прокопова (которая одновременно является депутатом местного сельсовета, а также председателем данного органа).
Как установило ведомство, в период с декабря 2022-го по сентябрь 2024-го женщине осуществляла торговую (и иную) деятельность в магазине своего сына. Прокуратура внесла представление в Крутовский сельский Совет народных депутатов. Однако там не признали наличие конфликта интересов.
В связи с этим прокуратура направила в Колпнянский районный суд соответствующий иск. Там его удовлетворили.
Судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда рассмотрела апелляцию на данное решение, но оставила его без изменения.
ИА «Орелград»