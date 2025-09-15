Больница Боткина заберёт часть пациентов у онкодиспансера

Об этом заявил её главный врач Александр Лялюхин.
Такое высказывание он сделал в интервью для «Вести-Орёл».
«Есть перечень диагнозов и пациентов, которые мы заберём у онкодиспансера к себе на химиотерапию и гормонотерапию», – пояснил он.
Это стало возможным после поступления в больницу современного оборудования. В том числе – ламинарного бокса, предназначенного именно для этих процедур.
В данный момент оборудование вводят в эксплуатацию.
Как уточнил Лялюхин, лечение будет проходить в рамках дневного стационара. При этом получить его смогут не только пациенты из Северного района Орла, но и другие жители областного центра.
Ранее сообщалось, что в больнице запустят центр по ранней диагностике онкологических заболеваний.
ИА «Орелград»