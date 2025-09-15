Больница Боткина заберёт часть пациентов у онкодиспансера

15.9.2025 | 14:36 Медицина, Новости

Об этом заявил её главный врач Александр Лялюхин.

vk.com/klychkov_andrey_official

Такое высказывание он сделал в интервью для «Вести-Орёл».

«Есть перечень диагнозов и пациентов, которые мы заберём у онкодиспансера к себе на химиотерапию и гормонотерапию», – пояснил он.

Это стало возможным после поступления в больницу современного оборудования. В том числе – ламинарного бокса, предназначенного именно для этих процедур.

В данный момент оборудование вводят в эксплуатацию.

Как уточнил Лялюхин, лечение будет проходить в рамках дневного стационара. При этом получить его смогут не только пациенты из Северного района Орла, но и другие жители областного центра.

Ранее сообщалось, что в больнице запустят центр по ранней диагностике онкологических заболеваний.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования