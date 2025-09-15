В Хомутово пройдёт траур по погибшему участнику СВО

Траурный митинг состоится в районном центре завтра.

При исполнении служебного долга, в ходе специальной военной операции, героически погиб Андрей Никулин. Мужчине было 29 лет.

Как рассказали в районной администрации, он родился в посёлке Новая Заря. Окончил Хомутовскую среднюю школу, затем служил в армии. После демобилизации работал в сельхозкооперативе «Хомутовский».

Андрей Никулин попал на СВО в 2022 в октябре, в рамках частичной мобилизации. Он служил в 20-й Армии в артиллерийском полку наводчиком стрелкового орудия.

«6 сентября, при попытке сбить дрон противника, боец получил осколочное смертельное ранение в голову и шею», – пояснили в райадминистрации. Боевые товарищи Никулина сами эвакуировали его тело, рискуя собственными жизнями.

Траурный митинг состоится 16 сентября в 12:00 в Хомутово у храма Георгия Победоносца.

Соболезнования родным и близким покойного выразили глава муниципального образования Сергей Медведев, администрация Новодеревеньковского района, местный Совет народных депутатов.

