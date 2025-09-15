В Орле бизнес-леди осудили за налоговое преступление

Она подделала документы, чтобы погасить долг по налогам.

Решение по данному уголовному делу вынес Северный районный суд города Орла. Местную жительницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Как следует из приговора, на момент совершения преступления орловчанка являлась генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью. Компания была создана в 2017 году, зафиксировав своим основным видом деятельности работу кафе и ресторанов, организация выездного питания.

Однако в 2019 году компания перепрофилировалась и стала заниматься торговлей стройматериалами. В 2022 году бизнес-леди направила в налоговый орган декларацию, содержавшую, как установил суд, заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения. В частности, в декларации была указана сумма налога, исчисленного к возмещению из бюджета. Иными словами, бизнес-леди претендовала на незаконное, как выяснилось, возмещение НДС для своей фирмы, в чем и налоговый орган, и следователи усмотрели факт попытки хищения денежных средств из бюджета РФ.

Для подтверждения своего заявления бизнес-леди приложила документы, свидетельствующие о совершении сделок ее фирмы с другой компанией. Однако налоговики при проверке заявления выяснили, что на самом деле сделок не было. Позже выяснилось, что бизнес-леди с помощью личного ноутбука изготовила фиктивные документы, содержащие ложную информацию о наличии финансово-хозяйственных отношений между двумя фирмами. Налоговики отказали в выплате возмещения и передали информацию о вскрытых фактах в компетентный орган. Кстати, бизнес-леди претендовала на относительно небольшую сумму – чуть менее 100 тысяч рублей.

Подсудимая призналась, что, по ее плану, компания-партнер якобы должна была провести работы в ее офисе. На самом деле работы по благоустройству, отделочных и иных работ по указанному адресу не производились. С ее слов, указанную выше сумму к возмещению из бюджета она вписала в надежде на то, что ей эту сумму выплатят из бюджета, а она затем пустила бы ее на погашение… налоговой задолженности. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»