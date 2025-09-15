Орловец подозревается в убийстве матери

15.9.2025 | 12:23 Криминал, Новости

На данный момент он заключён под стражу.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Известно, что это житель Ливен. Ранее он был судим. Мужчине вменяют статью 105 УК, часть 1 (убийство).

Предварительно установлено, что преступление произошло в августе в Ливнах на дачном участке. Мать и сын вступили в словесный конфликт. «Фигурант нанёс потерпевшей несколько ударов топором по голове, от которых последняя скончалась на месте», – пояснили в ведомстве.

Затем орловец покинул территорию области и попытался скрыться от следствия. Однако его нашли благодаря взаимодействию с Управлением МВД по нашему региону. Мужчину доставили к следователю.

Как сообщили в СУ СКР по Орловской области, подозреваемый сознался в содеянном полностью. Он будет содержаться под стражей до суда.

ИА «Орелград»


