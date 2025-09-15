В Ливнах благоустроили территорию у стелы на въезде

15.9.2025 | 12:15 ЖКХ, Новости

Работы выполнила «Дорожная служба».

Фото: vk.com/dorogis57

Об этом сообщили в соцсетях предприятия.

Работы начались с тщательной подготовки основания. Сотрудники предприятия уложили слой щебня, выполнили бетонирование, а затем использовали тротуарную плитку.

Также на территории установили бортовые камни. Они обозначили её границы, а также придали объекту эстетичный вид.

«Обновлённая стела станет еще одной визитной карточкой Ливен», – отметили представители АО.

Ранее администрация города доверила индивидуальному предпринимателю благоустройство самой стелы.

