В Ливнах благоустроили территорию у стелы на въезде

Работы выполнила «Дорожная служба».
Об этом сообщили в соцсетях предприятия.
Работы начались с тщательной подготовки основания. Сотрудники предприятия уложили слой щебня, выполнили бетонирование, а затем использовали тротуарную плитку.
Также на территории установили бортовые камни. Они обозначили её границы, а также придали объекту эстетичный вид.
«Обновлённая стела станет еще одной визитной карточкой Ливен», – отметили представители АО.
Ранее администрация города доверила индивидуальному предпринимателю благоустройство самой стелы.
ИА «Орелград»