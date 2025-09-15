Орловским совместителям заплатят при сокращении

Порядок выплаты выходного пособия разъяснили инспекторы труда.

В статьи 178 и 318 Трудового кодекса РФ внесены изменения, устанавливающие гарантии работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников. Речь идет о вступлении в силу Федерального закона от 31 июля 2025 г. № 306-ФЗ. С разъяснениями новых норм выступила Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях.

Так, ведомство сообщает, что при расторжении трудового договора по указанным выше основаниям работникам, которые на день увольнения трудились по совместительству и продолжили выполнение соответствующей работы после увольнения с основной работы, в общем порядке предоставляются гарантии по выплате выходного пособия и сохранению среднего заработка на период трудоустройства.

«Если необходимость выплаты сокращаемым работникам выходного пособия независимо от того, есть ли у них другая работа, и раньше не вызывала сомнений, то с сохранением среднего заработка на период трудоустройства дела обстояли иначе, – пояснили в инспекции труда. – Долгое время суды отказывали работникам, уволенным с основного места работы, в предоставлении данной гарантии по мотиву того, что, имея работу по совместительству, они и так являются трудоустроенными».

Однако ситуация изменилась в ноябре 2024 года, когда Конституционный суд РФ постановлением признал такой подход несправедливым, а положения статьи 318 Трудового кодекса РФ – противоречащими Конституции. Затем были разработаны поправки в действующее законодательство, которые рассмотрели и утвердили депутаты Госдумы. При этом права уволенных в связи с сокращением или ликвидацией организации совместителей на сохранение среднего заработка на период трудоустройства при наличии у них основного места работы закон по-прежнему не предусматривает, отметили при этом в инспекции труда.

К слову, по данным Орелстата, численность штатных работников организаций Орловской области, без учета совместителей, в июне 2025 года составила 155,3 тысячи человек, или 96,2 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,1 тысячи человек. По сравнению с маем 2025 года общая численность всех указанных категорий работников снизилась на 0,1 процента.

ИА «Орелград»