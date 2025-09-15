Программу медицинской реабилитации реализуют в три этапа

Одной из главных задач станет решение вопроса с дефицитом кадров.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона утвердило региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Орловской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь на 2025-2030 годы». Аналитический обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Сообщается, что основными задачами региональной программы являются: обеспечение доступности и качества медицинской помощи по медицинской реабилитации для пациентов на всех этапах; разработка мер по улучшению укомплектованности кадрами структурных подразделений реабилитационной службы Орловской области; совершенствование технологического обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации; профессиональное сопровождение медицинских организаций по развитию информационных систем и наиболее эффективных форм информирования граждан о возможностях прохождения медицинской реабилитации.

Предусмотрено решение кадрового вопроса, а именно доведение обеспеченности отделений и кабинетов медицинской реабилитации медицинским персоналом до 80 процентов. Реализовать региональную программу планируется в период по 31 декабря 2030 года, отметили аналитики, в три этапа. На первом этапе планируется организация медицинской реабилитации в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также специализированных отделениях круглосуточного стационара по профилю оказываемой медицинской помощи (неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия, травматология и ортопедия, онкология, пульмонология и другие).

Второй этап: совершенствование и развитие организации специализированной медицинской помощи по медицинской реабилитации, в том числе высокотехнологичной, в стационарных условиях при нарушении функций центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, а также при соматических заболеваниях. На этом же этапе будет произведено дооснащение и переоснащение медицинских организаций, наиболее подготовленных для оказания реабилитационной помощи населению области.

Третий этап предусматривает совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также помощи по медицинской реабилитации с применением телемедицинских технологий. На этом же этапе будет решаться кадровая проблема. В частности, планируется профессиональная переподготовка врачей-специалистов, специалистов с иным высшим образованием и медицинских сестер для формирования мультидисциплинарной реабилитационной команды.

Предусмотрена организация непрерывного медицинского образования в процессе трудовой деятельности, в том числе планирование образовательных мероприятий и участие орловских медиков в научно-практических мероприятиях, прохождение ими периодической аккредитации медицинскими работниками по специальности «медицинская реабилитация». Медикам придется повышать свою квалификацию еще и потому, что регион будет докупать инновационное оборудование, которое появится в ближайшие пять лет, и внедрять новые методики медицинской реабилитации.

Важным шагом должно стать развитие «информационных систем и наиболее эффективных форм информирования граждан о возможностях прохождения медицинской реабилитации». Иными словами, в Орловской области развернут информационную кампанию, чтобы жители региона знали точно, где и какую медицинскую реабилитацию они могут пройти. Планируется даже создание рейтинга организаций, оказывающих помощь по медицинской реабилитации.

ИА «Орелград»