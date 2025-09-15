Сотрудники и заключенные СИЗО выбрали депутатов горсовета

В следственном изоляторе выдали 55 бюллетеней.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Орловской области поспешили воспользоваться возможностью проголосовать на выборах депутатов Орловского горсовета седьмого созыва уже в первый же день голосования. Напомним, единый день голосования в этом году пришелся на 14 сентября, но избиратели могли отдать свой голос за приглянувшегося кандидата или партию и 12, и 13 сентября. Всего на мандаты претендовало 377 кандидатов.

«Отметим, что предварительно с сотрудниками пенитенциарного ведомства была проведена просветительская работа: разъяснены порядок и процедура голосования, а также принципы проведения выборов в Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области. По традиции особый избирательный участок №747 был организован на базе СИЗО-1 в городе Орле. По данным облизбиркома, на этом участке было выдано 55 избирательных бюллетеней.

Победу по единому избирательному округу на участке в СИЗО одержала «Единая Россия», набравшая 27,27 процента голосов. Далее места распределились следующим образом: ЛДПР – 20 процентов голосов, блок «Справедливая Россия – За правду» – 18,18 процента голосов, КПРФ – 10,91 процента голосов, партия «Новые люди» – 9,09 процента голосов, Партия пенсионеров – 5,45 процента голосов. Избирательный участок №747 расположен в Орле на улице Красноармейской. Правом голосовать обладают жители Орла, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, но еще не получившие приговор.

Таким же правом обладают осужденные, обвинительные приговоры в отношении которых на момент проведения выборов не вступил в законную силу. Кроме того, в голосовании вправе принимать участие осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и горожане, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, по предварительным итогам, по единому избирательному округу на выборах в горсовете «Единая Россия» получила 39,25 процента голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 18,63 процента. КПРФ – 15,24, процента, ЛДПР – 8,6 процента. «Новые люди» – 8,49 процента, Партия пенсионеров – 5,24 процента.

ИА “Орелград”