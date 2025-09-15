В Должанском районе восстанавливают прицерковную территорию

Началось благоустройство участка у полуразрушенной церкви Знамения Божьей Матери.

Об этом пишет местная газета «Знамя труда».

Церковь находится в селе Никольское. Она построена из кирпича ещё во второй половине 18-го века. Ранее на её месте стояла деревянная церковь (известная ещё с 17-го века).

Однако в 1930-х храм закрыли. Сейчас он признан объектом архитектурного наследия. Однако здание находится в плачевном состоянии.

Благоустройством прилегающего участка занимаются по инициативе монастыря Святой равноапостольной Марии Магдалины. На данный момент у храма расчистили территорию. Также здесь сделали уклон, чтобы талые и дождевые воды не разрушали фундамент. Позднее планируется обнести церковь ограждением.

Подана и заявка на реконструкцию самого здания храма. Однако пока она не получила одобрение.

ИА «Орелград»