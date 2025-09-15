В Должанском районе восстанавливают прицерковную территорию

15.9.2025 | 14:50 Новости, Общество

Началось благоустройство участка у полуразрушенной церкви Знамения Божьей Матери.

Фото: zt-dolgoe.ru

Об этом пишет местная газета «Знамя труда».

Церковь находится в селе Никольское. Она построена из кирпича ещё во второй половине 18-го века. Ранее на её месте стояла деревянная церковь (известная ещё с 17-го века).

Однако в 1930-х храм закрыли. Сейчас он признан объектом архитектурного наследия. Однако здание находится в плачевном состоянии.

Благоустройством прилегающего участка занимаются по инициативе монастыря Святой равноапостольной Марии Магдалины. На данный момент у храма расчистили территорию. Также здесь сделали уклон, чтобы талые и дождевые воды не разрушали фундамент. Позднее планируется обнести церковь ограждением.

Подана и заявка на реконструкцию самого здания храма. Однако пока она не получила одобрение.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования