Кто победил на выборах в Горсовет Орла?

Избирком опубликовал имена избранных.

Выборы депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва проходили с 12 по 14 сентября. Предварительные итоги голосования утром понедельника озвучила глава облизбиркома Лилия Пиняева. Вечером опубликованы данные об избранных на округах. Среди них два представителя КПРФ, шесть мандатов у членов команды «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», 20 победивших кандидатов из «Единой России».

Округ Победивший кандидат Выдвинут 1 Харыбин Денис Евгеньевич “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ” 2 Бутусов Владимир Петрович “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 3 Себякин Сергей Николаевич “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 4 Новиков Василий Федорович “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 5 Бреев Александр Викторович “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 6 Козлов Юрий Николаевич “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 7 Степанов Павел Геннадьевич КПРФ 8 Букалов Владимир Владимирович “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 9 Камзолов Алексей Викторович “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 10 Антошкина Лариса Васильевна “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 11 Малыгина Татьяна Николаевна “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 12 Павлюк Оксана Ивановна “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 13 Кривов Вадим Алексеевич “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ” 14 Борняков Виктор Евгеньевич КПРФ 15 Головин Александр Алексеевич “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 16 Строев Владимир Владимирович “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 17 Нерушев Тимур Алексеевич “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 18 Чикин Алексей Николаевич “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 19 Елесин Сергей Владимирович “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ” 20 Шатохин Евгений Алексеевич “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 21 Берлинов Роман Валерьевич “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 22 Гефель Владислав Владимирович “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 23 Колосов Павел Вячеславович “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ” 24 Негин Владимир Владимирович “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 25 Коновалов Игорь Викторович “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ” 26 Панухник Виктор Николаевич “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ” 27 Родин Александр Кузьмич “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 28 Цуканов Игорь Михайлович “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Всего в Горсовете интересы горожан будут представлять 38 человек. Помимо победителей на одномандатных округах, еще десять мест распределят в соответствии с голосованием по единому избирательному округу. В Горсовете будет по одному представителю партий «Новые люди», ЛДПР и «Партия Пенсионеров». Итоги голосования по единому округу позволили пополнить команду коммунистов на одного человека. Два места взяли эсеры. Плюс четыре мандата у «Единой России».

ИА “Орелград”