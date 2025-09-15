Кто победил на выборах в Горсовет Орла?

Избирком опубликовал имена избранных.
Выборы депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва проходили с 12 по 14 сентября. Предварительные итоги голосования утром понедельника озвучила глава облизбиркома Лилия Пиняева. Вечером опубликованы данные об избранных на округах. Среди них два представителя КПРФ, шесть мандатов у членов команды «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», 20 победивших кандидатов из «Единой России».
|Округ
|Победивший кандидат
|Выдвинут
|1
|Харыбин Денис Евгеньевич
|“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ”
|2
|Бутусов Владимир Петрович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|3
|Себякин Сергей Николаевич
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|4
|Новиков Василий Федорович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|5
|
Бреев Александр Викторович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|6
|Козлов Юрий Николаевич
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|7
|Степанов Павел Геннадьевич
|КПРФ
|8
|Букалов Владимир Владимирович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|9
|Камзолов Алексей Викторович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|10
|Антошкина Лариса Васильевна
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|11
|Малыгина Татьяна Николаевна
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|12
|Павлюк Оксана Ивановна
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|13
|Кривов Вадим Алексеевич
|“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ”
|14
|Борняков Виктор Евгеньевич
|КПРФ
|15
|Головин Александр Алексеевич
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|16
|Строев Владимир Владимирович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|17
|Нерушев Тимур Алексеевич
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|18
|Чикин Алексей Николаевич
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|19
|Елесин Сергей Владимирович
|“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ”
|20
|Шатохин Евгений Алексеевич
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|21
|Берлинов Роман Валерьевич
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|22
|Гефель Владислав Владимирович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|23
|Колосов Павел Вячеславович
|“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ”
|24
|Негин Владимир Владимирович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|25
|Коновалов Игорь Викторович
|“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ”
|26
|Панухник Виктор Николаевич
|“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ”
|27
|Родин Александр Кузьмич
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
|28
|Цуканов Игорь Михайлович
|“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Всего в Горсовете интересы горожан будут представлять 38 человек. Помимо победителей на одномандатных округах, еще десять мест распределят в соответствии с голосованием по единому избирательному округу. В Горсовете будет по одному представителю партий «Новые люди», ЛДПР и «Партия Пенсионеров». Итоги голосования по единому округу позволили пополнить команду коммунистов на одного человека. Два места взяли эсеры. Плюс четыре мандата у «Единой России».
