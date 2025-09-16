Аграрный гигант отсудил у орловцев пшеницу

Дело по иску “Авангард-Агро-Орел” рассмотрел Ливенский районный суд.

Компания подала гражданский иск к 15 физлицам, а также ООО “Сельхозинвест”.

Предметом рассмотрения стал урожай озимой пшеницы, выращенный на спорной земле. Ранее, в 2022 году, “Авангард-Агро-Орел” взяло данную территорию в аренду на 49 лет у 358 собственников (различных земельных долей). Площадь участка составляла 19,5 миллионов квадратных метров.

В сентябре минувшего года компания посеяла здесь озимую пшеницу. Однако затем собственники 18,5 долей (общей площадью около 1 миллиона квадратов) опротестовали договор аренды через суд. В марте текущего года их представитель официально потребовал от “Авангард-Агро-Орел” освободить данную землю.

В свою очередь, компания настаивала на том, что должна собрать урожай, а лишь затем возвращать землю собственникам. При этом она не снимала с себя обязанность по выплату арендной платы за соответствующий период.

ООО “СельхозИнвест” попало в число ответчиков потому, что в мае приобрело одну из долей и взяло в аренду ещё одну.

В итоге суд удовлетворил требования “Авангард-Агро-Орел”, но частично. В требованиях, связанных с долей, которую “СельхозИнвест” приобрёл у прежнего собственника, было отказано. Также было отказано в просьбе “Авангард-Агро-Орел” о взыскании с ответчиков судебных расходов. Однако за холдингом признали право на урожай пшеницы на остальных долях.

ИА “Орелград”.