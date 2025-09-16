Стало известно, что появится на месте “Верных друзей”

16.9.2025 | 6:31 Закон и порядок, Новости

Об этом говорится в постановлении арбитражного суда.

Фото: oreltimes.ru

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривал дело в текущем месяце, но оставил без удовлетворения жалобу ООО “Славутич” на решение областной инстанции.

Напомним, речь шла о сносе пристройки к одноимённому ресторану (известной как кафе “Верные друзья”). Накануне стало известно, что в Орле начались соответствующие демонтажные работы.

Как ясно из постановления, вместо кафе здесь появятся скамейки, а также газон. Суд, утверждая это, ссылается на пояснительную записку проектной документации “Благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса “Судбищенская битва””.

“На земельном участке… запланированы работы по благоустройству – газон и скамейки”, – говорится в постановлении.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования