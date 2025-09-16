Стало известно, что появится на месте “Верных друзей”

Об этом говорится в постановлении арбитражного суда.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривал дело в текущем месяце, но оставил без удовлетворения жалобу ООО “Славутич” на решение областной инстанции.

Напомним, речь шла о сносе пристройки к одноимённому ресторану (известной как кафе “Верные друзья”). Накануне стало известно, что в Орле начались соответствующие демонтажные работы.

Как ясно из постановления, вместо кафе здесь появятся скамейки, а также газон. Суд, утверждая это, ссылается на пояснительную записку проектной документации “Благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса “Судбищенская битва””.

“На земельном участке… запланированы работы по благоустройству – газон и скамейки”, – говорится в постановлении.

