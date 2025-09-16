В Орловской области в 4 раза подорожал ремонт дорог

Необходимые суммы на дорожные работы будут рассчитывать по специальным формулам.

Правительство Орловской области внесло поправки в принятое еще в 2010 году постановление «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели». Документ подписал губернатор Андрей Клычков.

Глава региона установил нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения V категории в следующем размере (в ценах 2017 года): на содержание – 806 тысячи рублей на один километр; на ремонт – 4,738 миллиона рублей на один километр; на капитальный ремонт – 12,008 миллиона рублей на один километр.

Также установлены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения опорной сети IV категории в следующем размере (в ценах 2025 года): содержание – 1,54 миллиона рублей на один километр; ремонт – 21,477 миллиона рублей на один километр; капитальный ремонт – 42,289 миллиона рублей на один километр.

Судя по этим цифрам, за период с 2017 по 2025 год нормативное содержание дорог подорожало примерно вдвое, ремонт и капремонт – примерно в 4 раза. Но стоит сказать, что указанные нормативы используются при расчете сметной стоимости работ в составе различных формул, где учитываются и многие другие факторы. Андрей Клычков одновременно утвердил и новые правила расчета финансовых затрат.

Из документа следует, что они применяются для определения размера ассигнований из областного бюджета, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе входящих в состав опорной сети. Расчеты производятся в зависимости от категории автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения, количества полос движения, индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал и индекса-дефлятора потребительских цен на соответствующий год применительно к каждой дороге.

