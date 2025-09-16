C орловского завода взыскали деньги за ДТП с участием гендиректора

Дело рассматривал Ливенский районный суд.

Как ясно из материалов процесса, авария произошла 27 января этого года. Водитель «Пежо» не уступил дорогу «Киа» на перекрёстке неравнозначных дорог, хотя «француз» ехал по второстепенной, а «китаец» – по главной.

В итоге «Киа» получил серьёзные поврждения. Страховщик выполнил свои обязательства, однако фактически полученные средства не покрыли понесённые убытки. В связи с этим пострадавшая сторона подала в суд на виновника ДТП, требуя дополнительную компенсацию.

При этом собственником автомобиля «Пежо» являлся ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», а водителем — гендиректор данного предприятия. Такая информация указывалась в документах об административном правонарушении.

Отметим, что в период после подачи иска и с началом рассмотрения дела требования о материальной компенсации заметно снизились. Вначале истец требовал примерно 320 тысяч, но затем оказался согласен уже примерно на 192. Также от ответчика потребовали компенсации расходов, связанных с подачей иска, проведением технической экспертизы и уплатой государственной пошлины (всего около 45 тысяч).

Суд счёл требования справедливыми и удовлетворил иск. При этом ответчиком выступило именно предприятие. Однако решение может быть обжаловано в областной инстанции в течение месяца.

ИА «Орелград»