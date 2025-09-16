C орловского завода взыскали деньги за ДТП с участием гендиректора

16.9.2025 | 12:45 Важное, Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Ливенский районный суд.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Как ясно из материалов процесса, авария произошла 27 января этого года. Водитель «Пежо» не уступил дорогу «Киа» на перекрёстке неравнозначных дорог, хотя «француз» ехал по второстепенной, а «китаец» – по главной.

В итоге «Киа» получил серьёзные поврждения. Страховщик выполнил свои обязательства, однако фактически полученные средства не покрыли понесённые убытки. В связи с этим пострадавшая сторона подала в суд на виновника ДТП, требуя дополнительную компенсацию.

При этом собственником автомобиля «Пежо» являлся ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», а водителем — гендиректор данного предприятия. Такая информация указывалась в документах об административном правонарушении.

Отметим, что в период после подачи иска и с началом рассмотрения дела требования о материальной компенсации заметно снизились. Вначале истец требовал примерно 320 тысяч, но затем оказался согласен уже примерно на 192. Также от ответчика потребовали компенсации расходов, связанных с подачей иска, проведением технической экспертизы и уплатой государственной пошлины (всего около 45 тысяч).

Суд счёл требования справедливыми и удовлетворил иск. При этом ответчиком выступило именно предприятие. Однако решение может быть обжаловано в областной инстанции в течение месяца.

