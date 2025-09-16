На Орловщине открыли доску в память об освободителе Артёмовска

Её установили во Мценском районе в деревне Фроловка на жилом доме.

Мемориальный объект будет напоминать о Николае Сергеевиче Рытикове.

Как пишет газета «Мценский край», Николай Рытиков родился 27 августа 1988-го года в Тульской области. Затем семья переехала на Орловщину. Рытиков окончил школу, затем Мценский агротехнический лицей №18.

С 2007-го года проходил служу в Таманской гвардейской дивизии. В 2008-м – заключил контракт с Министерством обороны. После объявления частичной мобилизации стал бойцом ЧВК «Вагнер» с позывным «Амчанин». С 1 октября 2022 года находился на передовой.

Николай Рытиков погиб 12 января 2023 года — при боях за Артёмовск. Его похоронили с почестями во Мценском районе в деревне Глазуново. Орловец отмечен орденом Мужества и наградами ЧВК «Вагнер».

На церемонии открытия выступили родные и близкие бойца, представители мценской школы №7, где учился защитник Отечества, православное духовенство, официальные лица. Участники митинга почтили память Николая Рытикова минутой молчания, а также возложили цветы к мемориальной доске.

ИА «Орелград»