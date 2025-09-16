В Орле начался капремонт улицы Салтыкова-Щедрина

16.9.2025 | 13:40 ЖКХ, Новости

Он продлится до июня следующего года.

Фото: Администрация Орла

До 10 июня 2026 года на улице вводятся временные ограничения движения. В отдельные периоды времени на проезжей части будет работать дорожная техника. Это затруднит движение автомобилей и пешеходов.

Капитальный ремонт будут делать на участке между перекрёстками с улицами 7 Ноября и Красноармейской. Его длина — около полутора километров. Работы выполнит ООО «Газресурс» (в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»).

На данный момент подрядчик завершает фрезеровку дорожного полотна. Как рассказали в Администрации Орла, эти работы завершатся сегодня ночью. Затем специалисты начнут разборку бордюров и тротуаров. В процессе уже задействовано около пяти единиц строительной техники.

В дальнейших планах — строительство новых тротуаров, комплексный ремонт проезжей части, установка уличного освещения, создание новых парковок и нанесение дорожной разметки.

ИА «Орелград»


