Центр имени Круглой в Орле проверили по жалобе

Предприниматель попросил администрацию губернатора проверить закупку.

Администрации губернатора и правительства Орловской области обнародовала результаты внеплановой выездной проверки, проведенной специалистами главного контрольного управления губернатора. Она коснулась бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой». Примечательно, что основанием для проведения контрольного мероприятия стала жалоба индивидуального предпринимателя, поступившая в администрацию главы региона.

Из опубликованного отчета следует, что это была проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. А именно ревизоры изучили обстоятельства закупки медицинского оборудования в 2025 году: передвижного аппарата для ультразвукового исследования у новорожденных.

Предприниматель пожаловался областным властям на неправомерные, по его мнению, действия сотрудников Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой при формировании начальной (максимальной) цены контракта на закупку указанного аппарата для новорожденных. В результате контрольного мероприятия были выявлены нарушения. Проверяющие пришли к выводу, что «начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована при несоответствии в коммерческом предложении и информации, содержащейся в реестре контрактов».

В частности, было установлено, что при обосновании начальной цены заказчик опирался на информацию о цене аналогичного товара, содержавшуюся в другом контракте. Проверяющие изучили этот контракт и выяснили, что по нему, оказывается, взыскивалась неустойка в связи с ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком. За пример такой контракт брать не следовало, сочли проверяющие.

По итогам проверки Центру имени Круглой было направлено представление. Копию представления проверяющие выдали департаменту здравоохранения Орловской области, информацию об итогах проверки направили в прокуратуру Орловской области и в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. Ответ о результатах внеплановой проверки был направлен и предпринимателю, по жалобе которого она проводилась.

ИА “Орелград”