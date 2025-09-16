Почти 6 миллиардов рублей выделили бюджетникам на зарплату

Областные власти отчитались о расходах бюджета.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2025 года. Глава департамента финансов Елена Сапожникова представила отчет в Орловском облсовете народных депутатов. Согласно ему, расходы за первую половину текущего года составили 29,318 миллиарда рублей, или 49,4 процента от плана года. По сравнению с первой половиной 2024 года они увеличились на 1,565 миллиарда рублей, или на 5,6 процента. По информации регионального департамента финансов, областной бюджет за первое полугодие 2025 года сохранил свою социальную направленность.

Так, общие расходы на социально-культурную сферу составили 20,195 миллиарда рублей, или 68,9 процента от общего объема расходов. По сравнению с прошлым годом они выросли на 1,099 миллиарда рублей, или на 5,8 процента. В полном объеме финансировались социально-значимые расходы, в том числе заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы. На указанные цели было выделено 5,993 миллиарда рублей, включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям. В целом на зарплату бюджетникам выделили на 589,7 миллиона рублей, или на 10,9 процента больше, чем годом ранее.

Расходы на публичные нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных проектов составили 3,87 миллиарда рублей и приросли по сравнению с 2024 годом на 275,3 миллиона рублей. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения обошлись бюджету Орловской области в 2,024 миллиарда рублей. Межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам, без учета средств Дорожного фонда Орловской области и национальных проектов, в первой половине года составили 8,075 миллиарда рублей.

«Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику – 5,601 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 357,9 миллиона рублей, или на 6,8 процента, – следует из отчета департамента финансов. – Основными направлениями в данном разделе является поддержка сельского хозяйства – 1,012 миллиарда рублей (на уровне 2024 года), а также расходы из Дорожного фонда Орловской области – 3,758 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 618,1 миллиона рублей, или на 19,7 процента».

ИА “Орелград”