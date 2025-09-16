Пойманного на железнодорожном перегоне орловца будут судить

Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении синтетического наркотика.

Уголовное дело, возбужденное в отношении ранее не судимого 26-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, с утвержденным обвинительным актом направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд города Орла. Дело расследовалось дознанием линейного отдела МВД России на станции Орел. Молодого орловца обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый заказал на одной из торговых площадок в сети Интернет производное наркотического средства N-метилэфедрона для личного употребления, – сообщило Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. – «Тайниковую закладку» он присвоил, прибыв в одну из лесополос города по ранее предоставленным неустановленным лицом координатам».

Молодого человека задержали сотрудники орловской транспортной полиции, на перегоне железнодорожных станций Орел-Кузьмичевка. Затем его доставили в дежурную часть линейного отдела на станции Орел, где провели личный досмотр. В ходе досмотра у задержанного в кармане шорт был обнаружен сверток с кристаллическим веществом белого цвета. Это вещество прошло физико-химическую экспертизу в Экспертно-криминалистическом центре Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Из заключения эксперта следует, что в составе изъятого вещества содержится производное наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой почти 0,5 грамма. До судебного рассмотрения фигуранту уголовного дела была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Фигуранту в случае признания его виновным грозит наказание от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет.

