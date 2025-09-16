День рождения Агаты Кристи отметили в Орле

Речь идет о знаменитой писательнице, а не о музыкальной группе.

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась книжная выставка под названием «Несравненная леди Агата». Она проработает по 25 сентября. Как пояснили организаторы, выставка посвящена 135-летию со дня рождения знаменитой на весь мир английской писательницы и драматурга Агаты Кристи. Кстати, ее настоящее имя – Агата Мэри Кларисса Маллоуэн. Еще при жизни ее стали называть «королевой детективов», а по количеству тиражей книги Агаты Кристи уступают только Библии и Шекспиру.

«Агата Кристи – мастер интриги, великолепно владеющая словом, – говорят в «Бунинке». – Писательница – классик во многом определившая то, как должны писаться настоящие детективы. Романы Кристи лидируют среди переводной литературы: согласно статистике ЮНЕСКО, ее книги переведены более чем на 100 языков. Произведения Кристи – в числе самых публикуемых за всю историю человечества. Этой женщине удалось создать такие великолепные детективные истории, которые и по сей день читаются миллионами людей во всем мире».

На выставке собраны произведения Агаты Кристи, имеющиеся в фонде библиотеки. Среди них читатель обязательно найдет свои любимые произведения, а возможно, и неизвестные ему. Стоит отметить, что гости «Бунинки» могут ознакомиться и почитать книги Агаты Кристи и на ее родном языке, а не только в русском переводе. Ведь вторая выставка, посвященная 1350летию писательницы, параллельно работает в отделе документов на иностранных языках областной библиотеки.

Она проходит под названием «Agatha Christie». На этой выставке представлена литература о жизни и творчестве писательницы, а также ее произведения на английском языке. К слову, дебютный роман Агаты Кристи назывался «Таинственное происшествие в Стайлс», он был опубликован в 1920 году. Тогда «родился» частный детектив Эркюль Пуаро, а вот не менее знаменитая мисс Джейн Марпл «родилась» только в 1930 году, когда в свет вышел роман «Убийство в доме викария».

«Отличительным свойством классического детектива является заложенная в нем нравственная идея, мораль. В романах Агаты Кристи дело всегда заканчивается наказанием преступника и торжеством справедливости. Двое из созданных ею персонажей – Эркюль Пуаро и Джейн Марпл, входят в классический ряд выдающихся детективов мировой литературы», – отметили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”