Оборот орловского бизнеса вырос почти на 10 процентов

За семь месяцев текущего года он составил почти полтриллиона рублей.

В январе-июле 2025 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 497,2 миллиарда рублей, что на 9,7 процента больше, в действующих ценах, чем в соответствующем периоде 2024 года. Такие данные приводит Орелстат. Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.

В разрезе отраслей выделяется сфера добычи полезных ископаемых. Ее оборот в отчетном периоде времени составил 740,2 миллиона рублей, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 3,1 раза. Впечатляющий рывок также совершила сфера государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения – по сравнению с прошлым годом ее оборот увеличился на 92,5 процента и составил 136,3 миллиона рублей. Отметить можно и рывок орловской науки – деятельность профессиональная, научная и техническая «провернула» 3,012 миллиарда рублей, что на 45,7 процента больше, чем годом ранее.

По объему оборота безоговорочными лидерами являются торговцы. В сфере оптовой и розничной торговли, а также примкнувшего к ним сектора ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, оборот за семь месяцев текущего года составил 197,56 миллиарда рублей, увеличившись на 8,7 процента по сравнению с предыдущим годом. На втором месте расположились обрабатывающие производства. Реальный сектор экономики за семь месяцев текущего года «провернул» 153,35 миллиарда рублей, увеличив показатели своей работы на 6,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Третье место в списке занимает аграрный сектор, в составе которого статистика учитывает также лесное хозяйство и рыбоводство. Оборот данной отрасли оценивается в 47,2 миллиарда рублей, за год он вырос на 14,4 процента. Примечательно, что только две отрасли снизили показатели своей работы. Так, на 9 процентов сократился оборот в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений; на 6 процентов – в сфере транспортировки и хранения.

ИА “Орелград”