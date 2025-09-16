На Орловщине хотят открыть два новых производства

16.9.2025 | 17:20 Новости, Экономика

В Орловской области планируют наладить изготовление насосов и медизделий.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Новые инвесторы хотят прийти в индустриальный парк «Регион 57» (который находится в областном центре). Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Договоры о размещении производств в парке уже подписаны.

«Первый уже налаживает производство гидравлических насосов. Второй инвестор, который скоро переедет из Московской области в Орёл, арендует почти 10 тысяч квадратных метров производственных помещений, чтобы изготавливать медицинские изделия», – рассказал губернатор.

По его словам, планируется, что число рабочих мест вырастет как минимум на 150. «Инвестор заинтересован брать на высокооплачиваемую работу местных жителей», – подчеркнул Клычков.

ИА «Орелград»


